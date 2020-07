Heracles Almelo haalt Bakis om Dessers te doen vergeten

Heracles Almelo heeft in de 26-jarige Sinan Bakis vervanging gevonden voor de vertrokken Cyriel Dessers. De spits tekent voor drie seizoenen en wacht een zware opgave. Dessers was in het door het coronavirus afgebroken eredivisieseizoen met vijftien goals gedeeld topscorer met Steven Berghuis (Feyenoord).

Bakis komt over van FC Admira Wacker, uitkomend op het hoogste niveau in Oostenrijk. "Ik denk en hoop hier een volgende stap te kunnen maken. Ik verheug me er op om in dit stadion te spelen, doelpunten te maken en overwinningen te vieren", zegt de voetballer op de website van zijn nieuwe club.

De voetballer stond nog een jaar onder contract bij Admira, maar die club heeft op verzoek van de Turks-Duitse spits ingestemd met een transfer naar Heracles. De transfersom is niet bekend gemaakt.

Bakis speelde in de jeugdopleiding van het Duitse Bayer 04 Leverkusen. Daarna stond hij onder contract bij Kayserispor en Bursaspor in Turkije. Sinds 2018 speelde Bakis bij FC Admira Wacker.