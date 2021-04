Gakpo en Malen bezorgen PSV in Venlo volle buit én tweede plaats

Gakpo, recentelijk nog uitblinker op het EK met Jong Oranje, werd na bijna een kwartier spelen in stelling gebracht door Malen. Met een bekeken schot passeerde hij VVV-doelman Thorsten Kirschbaum. Voor Gakpo was het zijn eerste eredivisietreffer van 2021.

Op de ranglijst nemen de Eindhovenaren de tweede plaats weer in. Ook AZ heeft 61 punten, maar het doelsaldo van PSV is iets beter. VVV verloor zijn tiende eredivisiewedstrijd op rij.

In een weinig verheffend duel bij VVV-Venlo heeft PSV zijn plicht gedaan. Door doelpunten van Cody Gakpo en Donyell Malen werd het 2-0.

Het vervolg van de eerste helft was ronduit saai. PSV had weliswaar meer balbezit, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet. Ook VVV-Venlo, dat de punten hard nodig heeft in de strijd tegen degradatie, kon weinig uitrichten.

Na rust nam PSV dan toch ruimer afstand. Malen rondde op aangeven van Denzel Dumfries af en liet een kwartier voor tijd de kans lopen om na een vlot lopende aanval een extra goal te maken.

VVV-topscorer Georgios Giakoumakis kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen na een overtreding op Olivier Boscagli, die Ibrahim Sangaré uit de basis hield. De Griek mist daardoor het treffen met Sparta op 24 april.