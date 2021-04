Ook Beierse premier en CSU-leider Söder wil Merkel opvolgen

Markus Söder, deelstaatpremier van Beieren, heeft zich kandidaat gesteld om lijsttrekker te worden voor de CDU/CSU bij de Bondsdagverkiezingen in september. De partijtop van de Duitse christendemocraten was vanmiddag bijeen om te overleggen over de opvolging van bondskanselier Merkel.

Daarmee ontstaat er een tweestrijd tussen CSU-leider Söder en CDU-partijleider Armin Laschet, die tevens deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen is.

Er werd al maanden gezinspeeld op de kandidaatstelling van Söder, maar de Beierse premier had zich tot dusver niet officieel kandidaat gesteld. Vandaag gaven beiden een presentatie voor de partijtop, waarin de twee hun toekomstplannen voor Duitsland uiteenzetten.

In een persconferentie na afloop van de ontmoeting zei Söder dat zowel hij als Laschet "capabel" is, maar dat er moet worden gekeken naar wie de beste kansen heeft om de verkiezingen te winnen. De keuze van de partijtop is nog niet gemaakt, zei hij.

Söder populairder, Laschet meer partijsteun

Volgers van de Duitse politiek gaan ervan uit dat Söder het zal afleggen tegen Laschet, die meer steun in de partij geniet. "Bovendien is de CDU groter dan de Beierse CSU van Söder, dus het zou logischer zijn als Laschet wint", zegt NOS-correspondent Judith van de Hulsbeek. Een CSU-leider als Kanzlerkandidat is eerder voorgekomen, maar desondanks vrij uitzonderlijk.

Daarentegen geniet Söder onder het publiek een veel grotere populariteit. In een recente peiling zei slechts 19 procent van alle Duitsers dat Laschet een goede kandidaat zou zijn. 54 procent noemde Söder een goede kandidaat. Ook onder stemmers van de Union, zoals de CDU/CSU-combinatie wordt genoemd, is Söder populairder.