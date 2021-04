Rentree Jakobsen, maar De Kleijn wint eerste etappe Ronde van Turkije

De Nederlander Arvid de Kleijn heeft in de Ronde van Turkije de eerste etappe gewonnen. De renner van Rally Cycling hield in Konya de Noor Kristoffer Halvorsen en de Fransman Pierre Barbier achter zich in een massasprint.

De Ronde van Turkije zou beginnen met een bergrit over 167 kilometer, maar die werd door sneeuwval afgelast. Eerst zou er niet worden gefietst, maar later werd besloten een rit in en rond Konya te houden, waar maandag ook wordt gestart en gefinisht.

In de tumultueuze sprint werden Mark Cavendish en Álvaro Hodeg gehinderd. Halvorsen leek te gaan winnen, maar De Kleijn passeerde de Noor op de streep.

Fabio Jakobsen maakte zijn rentree in het peloton. De renner van Deceuninck-Quick-Step, die na een val in Polen acht maanden aan de kant stond, mengde zich niet in de sprint om de etappezege.