Feyenoord klopt FC Utrecht en hijgt Vitesse in de nek

In de eerste helft noteerden beide ploegen een eigen doelpunt. Eerst verschalkte Leroy Fer uit een Utrechtse corner zijn keeper Justin Bijlow en vervolgens deed Simon Gustafson uit een hoekschop aan de andere kant hetzelfde. De Zweed kopte onbedoeld fraai raak.

Feyenoord heeft het gat met nummer vier Vitesse, dat vrijdag tegen ADO niet verder kwam dan 0-0, verkleind tot twee punten. De Rotterdammers zegevierden in en tegen Utrecht met 2-1. Steven Berghuis maakte alweer zijn zeventiende goal van het seizoen.

Feyenoord startte op papier met vijf verdedigers en had het vooral in de beginfase lastig met de thuisploeg. Sander van de Streek (net naast) en Gyrano Kerk (redding Bijlow) waren dicht bij een treffer.

Bij Utrecht maakte Eljero Elia, eveneens een ex-Feyenoorder, diep in de tweede helft na maandenlang blessureleed zijn rentree. Bijlow viel daarentegen bij de bezoekers in het slot uit met een blessure, maar de kwetsuur valt mee. "De testen waren goed. Er is geen schade", liet hij na afloop weten.

Op zondag 25 april speelt Feyenoord in De Kuip tegen Vitesse. De ploeg van Dick Advocaat kan de Arnhemmers dan bij winst passeren op de ranglijst.