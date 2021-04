Veel interesse in doorstart D-reizen

De curatoren van het failliete D-reizen zeggen dat er veel interesse is van partijen in een doorstart van het bedrijf. Ze starten morgen gesprekken over hoe D-reizen kan voortbestaan na het faillissement eerder deze week.

TUI is een van de geïnteresseerde partijen. De reisorganisatie is een grote schuldeiser van D-reizen. "Wij zijn in gesprek met de curatoren", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "D-reizen heeft als bemiddelaar een groot aantal TUI reizen verkocht. Wij willen onze klanten zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hiervoor hebben we uit de administratie van D-reizen de gegevens van die klanten nodig. Het is niet onlogisch dat in die gesprekken ook interesse in de reisbureaus van D-reizen een onderwerp van gesprek is."

Het moederbedrijf van TUI kreeg eerder van de Duitse overheid miljarden aan steun om de coronacrisis door te komen. Het is niet bekend welke andere bedrijven geïnteresseerd zijn in een doorstart.

285 reisbureaus

D-reizen werd dinsdag failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten voor het faillissement ruim 1150 mensen bij de 285 reisbureaus in Nederland. De curatoren hebben nog niet gezegd of ze mikken op een doorstart van de hele organisatie of dat er wordt geprobeerd om delen van het bedrijf voort te laten bestaan.

Het bedrijf noemde de enorme daling in het aantal boekingen vanwege het coronavirus de belangrijkste oorzaak van de geldnood. In 2020 werden er 90 procent minder reizen verkocht dan een jaar eerder. Hulp uit het voucherfonds van de overheid kwam volgens het bedrijf te laat.

Brief aan klanten

Voor klanten van D-reizen hebben de curatoren inmiddels een brief gepubliceerd op de website van het bedrijf. "Wij betreuren uw situatie en hopen u met deze informatie helderheid te bieden", schrijven de curatoren. In de brief staat onder meer dat er met klanten met een voucher contact wordt opgenomen door de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Die stichting vergoedt de vouchers die door D-reizen zijn uitgegeven.

De curatoren schrijven dat klanten met een cadeaukaart van D-reizen daarbuiten vallen. Hun tegoed vervalt. Klanten met een cadeaubon kunnen een claim indienen en op die manier aansluiten in de rij van schuldeisers.