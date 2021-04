Fieldlab: evenementen onder voorwaarden veilig, 1,5 meter loslaten

Evenementen, voorstellingen en congressen kunnen veilig worden georganiseerd zolang aan een aantal veiligheidsmaatregelen is voldaan. Dat zegt de organisatie achter de fieldlabevenementen op basis van eigen onderzoeken.

Het gaat om zogeheten type 1-evenementen, die zich binnen afspelen, met zitplaatsen en waarbij het publiek zich rustig gedraagt. Daarbij kan maximaal de helft van de normale capaciteit worden gebruikt, maar hoeven mensen geen anderhalve meter afstand te houden. Bezoekers moeten vooraf worden getest en tijdens verplaatsing een mondkapje dragen. Ook moet er goede ventilatie aanwezig zijn.

Fieldlab heeft de onderzoeksresultaten aan het kabinet aangeboden en hoopt dat het Outbreak Management Team op korte termijn advies uit brengt over het organiseren van evenementen. Zeker is dat tijdens het Eurovisie Songfestival 3500 mensen per avond aanwezig kunnen zijn.

Testen en bubbels

De resultaten zijn gebaseerd op onderzoeken tijdens fieldlabexperimenten in het Beatrix Theater in Utrecht, afgelopen februari. Daar werden een zakelijk congres en een theatervoorstelling van Guido Weijers georganiseerd.

Bezoekers werden alleen binnengelaten na een negatieve testuitslag. Ook werd hun gevraagd zich achteraf te laten testen, maar dat deed niet iedereen: zo'n 82 procent van alle bezoekers. Tijdens het evenementen werden de bezoekers verdeeld in bubbels, waartussen verschillende coronaregels golden.

Later werden nog zes andere fieldlabevenementen georganiseerd, variërend van outdoorfestivals en voetbalwedstrijden. Vrijdag werd bekend dat tijdens de twee festivals mogelijk 16 mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, maar het is niet duidelijk of zij tijdens het festival besmet zijn geraakt. Bij beide festivals waren zo'n 1500 mensen aanwezig.

1 juli weer volle capaciteit

De onderzoekers spreken van "bemoedigende resultaten" van de Fieldlabonderzoeken in het Beatrix Theater. Zo hield 98,4 procent zich aan de instructies. Vooraf heeft 80 procent van de bezoekers de app CoronaMelder gedownload, zodat bron- en contactonderzoek eenvoudig kon worden uitgevoerd.

Het aantal contacten binnen anderhalve meter en die langer dan een kwartier duren was beperkt, met name tijdens de theaterpilot. Bij het fieldlabcongres lag dat aantal hoger, doordat mensen collega's en branchegenoten actief opzochten.

"Het is heel fijn dat we kunnen werken naar ons doel: op 1 juli weer de normale capaciteit in alle zalen", zegt Jolanda Jansen van Fieldlab Evenementen in een reactie. "Als de vaccinatiegraad omhoog gaat en de virus verder wordt teruggedrongen, dan kan de zaalcapaciteit ook omhoog."