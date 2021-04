Derde EK-goud op rij voor vier-zonder-stuurvrouw

Bij de Europees kampioenschappen roeien in het Italiaanse Varese is de Nederlandse vier-zonder-stuurvrouw voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden. De ploeg bestond, net als in 2019 en 2020, uit Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester.

Vorig jaar had het kwartet op de finish meer dan vijf seconden voorsprong op de Italiaanse boot, nu was de zege nipter. Groot-Brittannië bleven in de eerste kilometer in de buurt van de Oranjeboot en in de tweede kilometer kwam Ierland sterk opzetten. Op de finish had Nederland nog maar 0,45 over op de aanstormende Ierse boot.

Melvin Twellaar en Stef Broenink zijn er niet in geslaagd hun Europese titel in de dubbeltwee te prolongeren. Het duo ging lang aan de leiding en leek opnieuw weg naar de titel, maar in de eindsprint was de pijp leeg. De Fransen wonnen met 2,25 seconden voorsprong, de Britten werden ternauwernood naar het brons verwezen.