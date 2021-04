'Stroomincident' bij nieuwe atoomcentrifuges Iran, 'geen slachtoffers'

In een Iraanse fabriek waar uranium wordt verrijkt, is vanmorgen een incident gemeld. Het gaat om een stroomstoring in de nieuwe uraniumcentrifuges in het complex in Natanz. Iran zegt niet waardoor de storing is ontstaan en ook niet of de fabriek nog functioneert.

Het atoomcomplex in de woestijn is in het verleden een aantal keer getroffen door sabotage. Vorig jaar juli brak er brand uit, volgens de Iraanse autoriteiten was dat het gevolg van sabotage. Het nucleaire programma in Natanz wordt onder meer nauwlettend in de gaten gehouden door het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) en de VS en Israël.

'Geen slachtoffers of vervuiling'

"Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is geen vervuiling veroorzaakt", zei een woordvoerder van het Iraanse atoomprogramma, die verder geen details wilde geven over de aard van de stroomstoring. Er is nog geen reactie van het IAEA.

De nieuwe centrifuges werden gisteren in het bijzijn van president Rohani live op de staatstelevisie gepresenteerd. Dat gebeurde op de dag die in Iran bekendstaat als Nationale Nucleaire Technologie Dag.

Gesprekken over nieuw atoomakkoord

Het speelt tegen de achtergrond van verkennende onderhandelingen over een nieuw atoomakkoord. In ruil voor beperking van het nucleaire programma, dat volgens Iran alleen is bedoeld voor wetenschappelijke en economische doeleinden, hoopt het land op verlichting van de sancties.

De gesprekken met China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs hervat. De Amerikaanse president Biden zegt een voorstander te zijn van een nieuw atoomakkoord, maar de onderhandelingen met de VS zijn nog niet begonnen.

Met name Israël is een groot tegenstander van een nieuwe deal Volgens premier Netanyahu werkt Iran aan de ontwikkeling van een kernwapen. De Iraanse autoriteiten zeggen dat daar niets van klopt.