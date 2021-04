PSV heeft zege nodig bij VVV-Venlo • Robben op de bank bij FC Groningen

Furieus was Ronald Koeman na de 2-1 nederlaag in el Clásico tegen Real Madrid. De trainer van FC Barcelona was niet te spreken over de beslissingen van de scheidsrechter. Volgens Koeman had zijn ploeg twee keer een strafschop moeten krijgen, eerst toen Ferland Mendy volgens hem een overtreding maakte op Ousmane Dembélé en in de slotfase na vasthouden van Martin Braithwaite.

"Ik denk dat iedereen het heeft gezien", mopperde Koeman. "Als je een Barcelona-supporter bent, dan ben je woedend. Ik ben heel ontevreden met de twee beslissingen van de scheidsrechter. Het was daarna een duidelijke strafschop en eens te meer moeten we onze mond houden en het accepteren."

