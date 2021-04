Sterk FC Utrecht leidt tegen Feyenoord dankzij eigen doelpunt Fer

De druk van Utrecht werd groter en Fer werkt de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel. Utrecht leidt met 1-0.

Kort voor de goal was er al een beste kans van Kerk, waarbij Bijlow met een knappe reflex redding bracht. Uit de daaropvolgende corner valt de goal via de ongelukkige Fer. En weer even later moet Bijlow opnieuw in actie komen na een schot van Kerk. Het spelbeeld in Utrecht is dus duidelijk.

FC Utrecht-Feyenoord 1-0