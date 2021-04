Ramsey Clark (93), oud-minister VS en verdediger van Milosevic en Hoessein, overleden

Clark zette zich hartstochtelijk in voor gelijkheid en burgerrechten en werkte mee aan de invoering van de Voting Rights Act en de Civil Rights Act, wetten die verschillende vormen van rassenongelijkheid en discriminatie verbood. Onder meer segregatie in het onderwijs en volkshuisvesting werd hiermee onmogelijk gemaakt.

Eind jaren 90 protesteerde Clark tegen de militaire operaties van de NAVO tegen Joegoslavië in de Kosovo-oorlog. Later gaf hij juridische advies aan de Servische leider Slobodan Milosevic, die terechtstond voor oorlogsmisdaden bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.

Clark bleef benadrukken dat hij optrad als hoeder van de internationale rechten van de mens. "Gelijkheid is de moeder van gerechtigheid. Zonder gelijkheid in de wet, is er geen gerechtigheid", zei hij bij aanvang van het proces tegen Milosevic in Den Haag.

Dankwoorden uit Cuba en Palestijnse gebieden

Aanhangers en oud-cliënten van Clark spreken op sociale media hun dank uit voor het werk dat de activist en advocaat heeft geleverd. Zo noemt Hanan Ashrawi, voormalig lid van de Palestijnse PLO, hem een "onvermoeibare verdediger van mensenrechten".

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel noemt Clark een "eerlijke man die aan onze kant stond in de strijd tegen de grote ongelijkheid die zijn land wereldwijd beging".

De presidentiële bibliotheek die gewijd is aan de nalatenschap van president Johnson zegt te rouwen om het verlies van Clark, die een toegewijd dienaar wordt genoemd van de publieke zaak. Ook wordt zijn inzet geroemd voor de Civil Rights Act, die morgen 53 jaar bestaat.

Clark overleed gisteren in zijn woning in New York.