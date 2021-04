Extra schroeven in pols geven hockeyster De Goede hoop op Olympische Spelen

Het was even schrikken, maar inmiddels heeft hockeyster Eva de Goede er weer vertrouwen in dat ze voor de Olympische Spelen hersteld is van haar polsblessure.

De Goede brak haar pols toen ze een week geleden met haar club Amsterdam om de derde plaats in de Euro Hockey League speelde. Een paar dagen later ging ze onder het mes. Die operatie is succesvol verlopen, vertelt ze in onderstaande video.