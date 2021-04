Choukoud zet grote stap richting Tokio: vierde Nederlander ooit op marathon

Khalid Choukoud heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een olympisch ticket op de marathon. De 35-jarige atleet noteerde tijdens de sterk bezette marathon van Siena een tijd van 2.09.55, ruim onder zijn persoonlijk record van 2.10.52 uit 2014. Daarmee is hij de vijfde Nederlander die onder de olympische limiet loopt.

Slechts drie Nederlandse atleten waren ooit sneller dan Choukoud: Abdi Nageeye, Kamiel Maase en Gerard Nijboer.

Er zijn in totaal drie startbewijzen voor de Spelen te vergeven. Choukoud staat nu tweede in de tussenstand. Nageeye is al zeker van deelname na zijn tijd van 2.06.17 in 2019. De strijd om het tweede en derde startbewijs ligt nog open, maar Choukoud heeft in Italië de toon gezet voor de rest.

Drie atleten liepen in december al de olympische limiet van 2.11.30: Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30). Futselaar, die in Siena een poging deed om zijn in Valencia gelopen tijd van 2.11.30 aan te scherpen, stapte na ruim dertig kilometer uit de wedstrijd met kuitproblemen.

De marathon werd gewonnen door de Keniaan Eric Kiptanui. Hij kwam na een aanloopronde en acht rondjes van vijf kilometer op het vliegveld van Ampugnano binnen in 2.05.47.