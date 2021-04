Toussaint blijft stralen in Eindhoven: Nederlands record op 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft bij het kwalificatietoernooi in Eindhoven, waar tickets voor de Olympische Spelen en de EK langebaan te verdienen zijn, een Nederlands record op de 100 meter rugslag gezwommen.

De 26-jarige Toussaint, die zaterdag al twee keer een Europees record op de 50 meter rugslag zwom, tikte in de series aan na 58,74 en was daarmee 0,17 sneller dan de toptijd die ze in december had laten noteren. Toussaint is op de 100 en 200 rug al zeker van een ticket voor de Spelen. De 50 rug is geen olympisch nummer.

Ook record Kortstanje

Nyls Korstanje haalde in de series van de 50 vlinder met 23,19 één honderdste van zijn Nederlands record van vorige maand af.