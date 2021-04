De uitzending van 11 april

Reconstructie aan de hand van de MH17-tapes

Justitie verdenkt drie Russen en een Oekraïner van betrokkenheid bij het neerschieten van vlucht MH17 in juli 2014. Het vliegtuig werd neergehaald boven Oost-Oekraïne, waar gevochten werd tussen het Oekraïense leger en door Rusland gesteunde separatisten. Nieuwsuur is in het bezit van audiotapes van duizenden telefoongesprekken tussen de separatisten. Vanavond een reconstructie van de situatie vóór, óp en ná het moment van de ramp.

In deze video reconstrueren we op basis van de telefoongesprekken wat er rondom het neerhalen van vlucht MH17 allemaal gebeurt op de grond. Bekijk hier hoe de verdachten - vaak scheldend en tierend - te werk zijn gegaan: