Koeman richt pijlen op scheids na verlies in Madrid: 'Iedereen heeft het gezien'

Furieus was Ronald Koeman na de 2-1 nederlaag in el Clásico tegen Real Madrid. De trainer van FC Barcelona was niet te spreken over de beslissingen van de scheidsrechter. Volgens Koeman had zijn ploeg twee keer een strafschop moeten krijgen, eerst toen Ferland Mendy volgens hem een overtreding maakte op Ousmane Dembélé en in de slotfase na vasthouden van Martin Braithwaite.

"Ik denk dat iedereen het heeft gezien", mopperde Koeman. "Als je een Barcelona-supporter bent, dan ben je woedend. Ik ben heel ontevreden met de twee beslissingen van de scheidsrechter. Het was daarna een duidelijke strafschop en eens te meer moeten we onze mond houden en het accepteren."

Weggelopen bij interview

In een interview op het veld, direct na de wedstrijd, met het Spaanse Movistar+ uitte Koeman ook zijn onvrede. Toen er gevraagd werd naar het penaltymoment met Braithwaite ontstond er een korte discussie met de verslaggever. "Was het een strafschop?", vroeg Koeman aan de verslaggever. "De scheidsrechter bepaalt", was het antwoord van de reporter.

"Oké, dus je wilt je mening niet geven...", reageerde Koeman, waarna hij het interview staakte en boos wegliep.