Verantwoording MH17-reconstructie Nieuwsuur

De reconstructie van Nieuwsuur is gebaseerd op honderden afgeluisterde telefoongesprekken van een van de hoofdverdachten in het MH17-onderzoek, Sergej Doebinski, codenaam: de sombere. Nieuwsuur heeft de audiotapes in bezit van twee nummers die door hem gebruikt werden in de maanden juli en augustus 2014.

De door de Oekraïense veiligheidsdienst opgenomen taps zijn volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie authentiek. Op basis van de gesprekken en de feiten die daarin worden genoemd heeft Nieuwsuur de inhoud van de gesprekken kunnen koppelen aan gebeurtenissen die ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Dit is gedaan op basis van onderzoek naar sociale media, maar ook op basis van gesprekken die in de afgelopen jaren zijn gevoerd met talloze betrokkenen en deskundigen.

Codetaal

De informatie uit deze gesprekken is niet volledig. Vanaf begin juli beschikken de rebellen ook over communicatiemiddelen die niet konden worden afgeluisterd. Die hebben ze gekregen van de autoriteiten in Rusland, zegt Doebinski in een van de gesprekken begin juli. "Die gaan via de FSB, via Moskou."

De separatisten wisten dat ze afgeluisterd konden worden. Vaak spreken ze daarom in codetaal en het liefst tête-à-tête, maar dat lukt niet altijd en soms interesseert het de betrokkenen niet dat ze worden afgeluisterd.