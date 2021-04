Matsuyama slaat slag en kan eerste Japanse majorwinnaar ooit worden

Matsuyama sloeg zijn slag nadat het spel een uur had stilgelegen wegens regen- en onweersbuien. De Japanner liet op de ineens drassige baan van Augusta National in Georgia zijn beste spel zien en won op de laatste acht holes, mede dankzij vier birdies en een eagle, liefst zes slagen.

Hideki Matsuyama is na de derde dag van de Masters de trotse koploper. De Japanner heeft met een totaal van -11 maar liefst vier slagen voorsprong op Marc Leishman, Will Zalatoris, Xander Schauffele en Justin Rose, die aan kop ging na de eerste twee dagen.

Will Zalatoris is de opvallendste naam bij de achtervolgers. De 24-jarige Amerikaan was begin 2019 nog de nummer 2006 van de wereld, maar timmert de laatste tijd flink aan de weg.

Zalatoris viel een half jaar geleden al op toen hij bij zijn majordebuut op het US Open een hole-in-one sloeg en als zesde eindigde. "Ik ben nerveuzer dan je zou denken. Maar nu ik zo'n kans heb op het groense jasje, ga ik daar ook vol voor", aldus de huidige mondiale nummer 46.

Corey Conners, zesde met -6, sloeg als zesde speler ooit een hole-in-one op de zesde hole van de Masters. De laatste Canadese hole-in-one op de Masters was 87 jaar geleden.