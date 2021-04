Marathonlopers over start- en landingsbaan op jacht naar olympische limiet

Onder de ongeveer zeventig deelnemers bevindt zich onder anderen wereldrecordhouder en olympisch kampioen Eliud Kipchoge. De Keniaan gebruikt de marathon ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio, die in de zomer worden gehouden.

De marathon van Hamburg werd eerder deze week verplaatst van Hamburg naar Enschede, vanwege de huidige coronasituatie in Duitsland. De organisatoren hadden daarom maar kort de tijd om een route uit te zetten. Het exacte parcours is nog niet bekend, maar het zullen rondjes van ongeveer vijf kilometer worden.

"We gaan vliegen", zei de 35-jarige marathonloper bij NOS Langs de Lijn, nadat duidelijk was geworden dat Twente Airport de nieuwe locatie is. "Het is ver weg van publiek, maar het gevoel dat het in Nederland is, maakt het wel mooi."

Voor Butter is het in Twente niet alleen een race tegen de klok, maar ook tegen de andere Nederlandse atleten die de olympische limiet al eerder liepen. Abdi Nageeye is al zeker van een ticket voor Tokio na zijn tijd van 2.06.17 in 2019. Drie andere atleten wisten in december de limiet van 2.11.30 te lopen en strijden om het tweede en derde startbewijs: Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30).