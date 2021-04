Wekdienst 11/4: Catshuisoverleg over coronabeleid • Westerbork-herdenking

Goedemorgen! In het Catshuis overleggen bewindslieden met het RIVM over het coronabeleid. Daarnaast is de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork. En in Londen wordt een aantal filmprijzen uitgereikt, met mogelijk een Nederlands tintje.

Vanmorgen valt in het oosten nog enige tijd regen. Vanmiddag is het vooral in het zuiden van Limburg nog druilerig, terwijl het elders vaak droog is. Bovendien breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. De noordenwind waait vanmiddag matig, kracht 3 tot 4.