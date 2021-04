Versoepelingen per 21 april te vroeg, zegt kabinet • Horeca en winkeliers teleurgesteld

Burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade is in overleg met de Duitse buurgemeente Herzogenrath om te zien of er een alternatief kan komen voor de verplichte coronatesten voor Nederlanders die naar Duitsland moeten voor school of werk. Volgens Dassen-Housen pleiten meerdere gemeenten in Limburg voor maatwerk. Ook de veiligheidsregio is hierbij betrokken.

Nederlanders die de Duitse grens over willen, moeten een negatieve test kunnen overleggen. "In Duitsland en Den Haag realiseren mensen zich niet goed genoeg dat er in de grensregio eigenlijk geen grens is", zegt Dassen-Housen tegen 1Limburg. "Omdat de samenleving hier zo verweven is, zou er een uitzondering moeten worden gemaakt op de testverplichting." Dassen-Housen wijst daarbij op het dorpje Dinxperlo in de Achterhoek, waar een uitzondering is gemaakt. "Dat zou Herzogenrath met Kerkrade kunnen doen en Vaals met Aken."

Ze vindt dat het testen makkelijker of zelfs gratis moet worden gemaakt voor mensen die in Duitsland werken. "Dat geldt ook voor kinderen die daar naar school gaan. Elke twee dagen een testbewijs, is heel kostbaar. Een particuliere test kost al gauw 70 euro per keer. Dat is onbegonnen werk", zegt Dassen. "We proberen de uitzondering te maken voor noodzakelijke reizen. We springen niet direct op de bres om te tanken in Duitsland."