Catshuisberaad over mogelijke versoepelingen • Geen AstraZeneca voor jonge Zuid-Koreanen

Vandaag overlegt demissionair premier Rutte met de meest betrokken ministers over mogelijke aanpassingen in het coronabeleid. In deze zogenoemde strategische sessie komen ook de versoepelingen aan bod uit het kabinetsplan dat afgelopen week in de openbaarheid kwam. Daarbij gaat het om de opening van terrassen en winkels en de beëindiging van de avondklok op 21 april, mits de besmettingscijfers dalen. Het Outbreak Management Team buigt zich nu over het voorstel.

De ziekenhuizen kwamen direct in het geweer: ze wezen erop dat de corona-afdelingen en de IC's vol liggen en dat ze een verdere stijging van het aantal besmettingen als gevolg van de versoepelingen niet aankunnen. Minister De Jonge temperde vrijdagavond de hoop op een snelle verlichting van het coronaregime: "In het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen".