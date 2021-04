Catshuisberaad over mogelijke versoepelingen • China erkent lage effectiviteit eigen vaccins

De hoogste gezondheidsautoriteit in China heeft bekendgemaakt dat de effectiviteit van de Chinese coronavaccins laag is en dat de regering overweegt deze vaccins te combineren om ze werkzamer te maken. "De Chinese vaccins bieden niet al te veel bescherming", zei de directeur van het ziektepreventie-instituut op een conferentie in Chengdu.

China ent de eigen bevolking in met vaccins van Sinovac en heeft honderden miljoenen doses Sinovac geëxporteerd naar zo'n 25 landen in onder meer Afrika, Azië, het Midden-Oosten en de EU. Uit onderzoek in Brazilië bleek eerder dat de effectiviteit van Sinovac net boven de 50 procent uitkomt. Ter vergelijking: de Amerikaanse farmaceut Pfizer claimt voor het eigen vaccin een effectiviteit van 97 procent.

Voor het eerst suggereerde de directeur van de gezondheidsautoriteit de mogelijke toepassing van de mRNA-technologie, waarbij een stukje genetisch materiaal van het virus wordt nagebootst. Die technologie, gebruikt voor de (westerse) vaccins van Pfizer en Moderna, werd tot dusver in China als onveilig en ineffectief bestempeld. Geen enkel westers vaccin is tot dusver in China toegelaten.