Het arme Bhutan is ineens een koploper in corona-vaccinaties, hoe komt dat?

Dat terwijl het koninkrijk in de bergen tussen India en China volgens de Verenigde Naties een van de minst ontwikkelde ter wereld is . Wat doen ze goed in Bhutan?

Nederlanders die snakken naar een vaccinatie, zullen de afgelopen maanden jaloers gekeken hebben naar de koplopers op prikgebied : Israël bijvoorbeeld, de VS of het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen week kwam daar ineens een opmerkelijke nieuwkomer bij: het Zuid-Aziatische Bhutan vaccineerde in een week tijd ruim 60 procent van de bevolking, bijna alle volwassenen in het land.

De Indiase premier Modi liet eerder dit jaar zo'n 600.000 doses van het AstraZeneca-vaccin bezorgen, geproduceerd door het gerenommeerde Serum Institute of India. Een cadeautje van een goede buur, zo werd het gepresenteerd, maar op de achtergrond speelt mee dat India graag zijn invloed behoudt in het grensgebied met China, de grote concurrent als opkomende wereldmacht. Bhutan is met zijn waterkrachtcentrales bovendien een belangrijke leverancier van energie aan India.

"De kleine bevolking helpt wel. En ze hebben alle vaccins in één klap gekregen van India", zo relativeert correspondent Aletta André de indrukwekkende cijfers: er wonen in het hele land zo'n 760.000 mensen, minder dan in Amsterdam.

Pas vanaf eind maart kon het eerste vaccin veilig toegediend worden, was hun oordeel, maar dan wel door een vrouw aan een andere vrouw, die beiden geboren moesten zijn in een Jaar van de Aap. En dus kreeg ambtenaar Ninda Dema (30) twee weken geleden als eerste de prik , in de hoofdstad Thimphu. "Laat mijn kleine stap vandaag ons helpen uit deze ziekte te komen", zei ze naderhand tegen journalisten.

Een jaar pandemie, één dode

Covid-19 heeft overigens niet heel erg huisgehouden in het land, mede doordat het snel handelde na de eerste bevestigde besmetting in maart vorig jaar: het land ging dicht voor buitenlanders, en is dat nog steeds het geval. Er viel volgens de autoriteiten tot nu toe één coronadode, en er zouden nog geen 900 bevestigde besmettingen zijn. In Nederland zijn tot nu toe zo'n 1,3 miljoen positieve coronatests afgenomen, en er stierven afgelopen jaar volgens het CBS zo'n 20.000 mensen aan covid-19.

Wat Bhutan bovendien bijzonder maakt, zegt André, "is dat het goede gezondheidszorg kent, in dat opzicht is het niet een typisch arm land. Gezondheid is ook een van de belangrijkste geluksfactoren." Sinds 2008 is het geluksgevoel van de bevolking vastgelegd in de grondwet, als een van de belangrijkste doelen die de overheid moet nastreven. Het Bruto Nationaal Geluk is net zo waardevol als het Bruto Nationaal Product, zo is het idee.

Er wordt in het land nauwelijks geld verdiend (jaarlijks zo'n 3000 dollar per inwoner, volgens de Wereldbank) maar de levensverwachting is er relatief hoog (72 jaar voor wie nu geboren wordt) en er leven nauwelijks mensen onder de armoedegrens.