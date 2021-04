Oma vindt drie dode kleinkinderen Los Angeles, moeder gearresteerd

In een appartement in Los Angeles heeft een vrouw haar drie kleinkinderen, allemaal jonger dan 5 jaar oud, dood aangetroffen. Dat meldt de politie in de Amerikaanse stad.

Volgens een woordvoerder trof de oma de kinderen rond 9.30 uur aan in de woning, gelegen in het noordwesten van de miljoenenstad. De moeder, een 30-jarige vrouw, was nergens te bekennen.

Zij werd enige tijd later gearresteerd in Tulaware County, ruim 300 kilometer verderop. Ze was in haar eigen auto uit Los Angeles vertrokken en had onderweg een andere auto gestolen, waarom is onduidelijk.

Het lijkt erop dat de kinderen zijn doodgestoken, maar er is geen officiële doodsoorzaak bekendgemaakt. De toedracht en het motief zijn onduidelijk.