Twente zeven wedstrijden op rij zonder zege na nederlaag bij PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft zijn tweede zege in vijf duels geboekt. Thuis werd met 1-0 gewonnen van FC Twente, dat nu al zeven wedstrijden zonder overwinning is en naar de negende plaats is gezakt.

Twente had voor rust een overwicht en zorgde voor dreiging via Danilo, Thijs van Leeuwen en Queensy Menig. De laatste was al in de beginfase dicht bij succes met een voorzet die toevallig de paal trof.

Bij Zwolse counters werd een treffer van Thomas Lam wegens buitenspel afgekeurd en probeerde Immanuel Pherai het enkele keren van afstand. Bij een van diens schoten pakte Twente-keeper Joël Drommel de bal niet klemvast en was Virgil Misidjan er als de kippen bij om uit de rebound raak te schieten.

Twente dringt aan

Twente bleef na rust de aanval zoeken, maar tot doelpunten leidde dat niet. Onder anderen Jesse Bosch, Menig en Danilo hadden het vizier niet op scherp staan. PEC Zwolle werd in de tweede helft voornamelijk gedwongen tot verdedigen en kwam nauwelijks nog van zijn eigen helft af.