Emmen nog één punt verwijderd van veilige zone dankzij zege op Fortuna

Voor FC Emmen is de veilige zone op de ranglijst weer een stap dichterbij gekomen. De Drentse degradatiekandidaat, die bezig is aan een indrukwekkende inhaalrace, won op bezoek bij Fortuna Sittard met 1-3 en bleef voor de zevende keer op rij ongeslagen.

De nummer 10 (Fortuna) en de nummer 17 (Emmen) van de eredivisie maakten er een mooie strijd van in Limburg. Beide ploegen werkten hard en dat leverde in de eerste helft enkele kansen op; Fortuna-aanvaller Lisandro Semedo stuitte na een actie in het strafschopgebied op Emmen-doelman Verrips en Sergio Peña schoot van afstand net over namens de bezoekers.

Na een half uur was Emmen voor het eerst écht dicht bij de openingstreffer; Paul Gladon werkte de bal in het doel van Fortuna, maar het doelpunt kwam niet op het scorebord omdat de aanvaller volgens scheidsrechter Joey Kooij een overtreding had gemaakt voordat hij de bal achter Yanick van Osch tikte.

Meteen daarna kreeg Gladon nog een grote kans, maar de Emmen-aanvaller kwam een paar schoenmaten tekort om de scherpe voorzet van Luka Adzic binnen te glijden.

Strafschop en rood

Vijf minuten na rust kwam Emmen op voorsprong via een strafschop. Scheidsrechter Kooij gaf direct rood aan Fortuna-verdediger Roel Janssen omdat hij Gladon vastpakte in het strafschopgebied. Gladon ging tegen het gras, waarna Peña de 0-1 binnenschoot vanaf de penaltystip.