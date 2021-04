35.000 Janssen-vaccins voor ziekenhuispersoneel

Bijna de helft van de eerste lading Janssen-vaccins gaat naar ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten. Dat heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt. Maandag worden ongeveer 80.000 doses geleverd, daarvan gaan er 35.000 naar de ziekenhuizen. Met het vaccin van Janssen hoeven mensen maar één keer te worden geprikt.

Eerder dit jaar zijn ongeveer 40.000 artsen en verpleegkundigen van onder meer corona-afdelingen en IC's al ingeënt. Twee weken geleden werden nog eens 40.000 AstraZeneca-vaccins geleverd aan het acute zorgpersoneel, maar korte tijd daarna werd het inenten van mensen onder de 60 met dit vaccin stilgelegd. Met de 35.000 Janssen-vaccins kunnen ziekenhuizen onder meer het ontstane gat opvullen.

Het overgrote deel van het ziekenhuispersoneel heeft nog geen inenting gehad. Deze week vroegen meerdere brancheorganisaties daar aandacht voor. Onder andere de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen (V&VN) riepen het kabinet op om ziekenhuispersoneel sneller te vaccineren.

"De roep om versoepeling begrijpen we echt wel. Maar willen we dit volhouden, dan is het vaccineren van onze medewerkers echt prioriteit nummer één", zei NVZ-bestuurder John Taks toen.