Clasie wijst AZ de weg naar winst en tweede plaats

Vorige maand bleek dat Jordy Clasie een schorsing had uitgezeten vanwege gokpraktijken. Vorige week deed hij als invaller een paar minuten mee tegen Willem II en als vervanger van de geschorste Teun Koopmeiners stond de 17-voudig international zaterdag tegen Sparta (2-0) voor het eerst dit seizoen in de basis bij AZ. Dat deed hij in stijl, met een goal.

De thuisploeg begon in een koud en regenachtig Alkmaar uitermate sterk en had in de eerste minuut al via Myron Boadu op 1-0 moeten komen. Na een pass met buitenkant voet van Calvin Stengs miste Boadu oog-in-oog met Sparta-doelman Maduka Okoye. Twaalf minuten later schoot Clasie wel raak.