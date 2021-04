Heracles Almelo boekt opvallend eenvoudige zege op Willem II

Het was al vroeg in de wedstrijd raak voor Bakis. De spits kopte een corner, genomen door Rai Vloet, binnen en zette de thuisploeg op voorsprong. Heracles is dit seizoen bijzonder trefzeker uit hoekschoppen. Zes keer werd er uit een corner gescoord. Alleen Feyenoord (elf) en Ajax (acht) deden dat vaker.

Coach Zeljko Petrovic was niet te spreken over zijn ploeg. "Het was heel slap. Ik heb niemand gezien die goed speelde vandaag. Een totale off-day", was hij duidelijk. "Of er zijn spelers die niet beseffen wat er nodig is om niet te degraderen. Misschien moeten we iets anders doen en gaan spelen met de jongens die graag willen."