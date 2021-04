AC Milan wint, Ibrahimovic krijgt rood en nadert ook contractverlenging

Zlatan Ibrahimovic - AFP

Zlatan Ibrahimovic staat op het punt zijn verblijf bij AC Milan met een jaar te verlengen. Dit zei clubdirecteur Paolo Maldini zaterdag voor de uitwedstrijd tegen Parma in de Serie A. "Ja, er is een akkoord", zei Maldini tegen Sky Sport Italia. "Het is alleen nog een kwestie van details." Milan won de wedstrijd met 3-1 en zag de 39-jarige spits voortijdig het veld verlaten met een rode kaart. Een uur lang was er niets aan de hand voor de bezoekers. De ploeg van coach Stefano Pioli was de baas op het veld en leidde bij rust met 2-0 dankzij doelpunten van Ante Rebic (hij ramde de bal in de kruising na een prachtige pirouette) en Franck Kessié.

Ante Rebic en Zlatan Ibrahimovic - AFP

Na een uur kreeg Ibrahimovic rood omdat hij iets had geroepen naar arbiter Fabio Maresca. Prompt nam Parma de regie over en binnen zes minuten vond Riccardo Gagliolo het net. Parma heerste, maar in de 94ste minuut counterde Milan naar 1-3 via Rafael Leão.

Ibrahimovic viert op 3 oktober zijn 40ste verjaardag. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen sinds zijn terugkeer naar Italië in januari 2020. Met vijftien goals is hij dit seizoen clubtopscorer van Milan. In 2011 hielp Ibrahimovic AC Milan voor het laatst aan de Italiaanse titel. Een nieuwe landstitel is nu niet waarschijnlijk. Milan heeft op de tweede plaats acht punten achterstand op koploper Internazionale en een wedstrijd meer gespeeld. Inter speelt zondag tegen Cagliari.