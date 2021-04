PKC en KZ dwingen derde duel af in strijd om finaleplaats in Korfbal League

De overwinning van KZ was reden voor een feestje in Koog aan de Zaan.

KZ uit Koog aan de Zaan was in de tweede wedstrijd tegen Fortuna met 16-14 te sterk voor de landskampioen van 2019. De titelhouder uit Delft (vorig jaar werd er vanwege de coronabeperkingen geen korfbalfinale gespeeld) had het eerste duel met 18-15 gewonnen.

Zowel KZ als PKC hadden hun eerste wedstrijd in de halve finales verloren, maar in het tweede duel uit de best-of-three serie trokken beide ploegen de stand weer gelijk.

De korfballers van PKC en KZ hebben een derde en beslissende wedstrijd afgedwongen in de strijd om een finaleplaats in de Korfbal League.

PKC won met 20-15 bij TOP uit Sassenheim. Het eerste duel had de ploeg uit Papendrecht nipt verloren, met 22-21.

In eigen huis wist PKC in de eerste helft een gaatje te slaan van twee punten; bij rust stond het 9-7. In de tweede helft wist TOP terug te komen tot 10-10, maar het lukte PKC toch om een overwinning uit het vuur te slepen in het spannende duel. Topscorer en belangrijkste man bij PKC was Jelmer Jonker; hij tekende voor zeven treffers.