Kanoër vermist op Wolderwijd bij Zeewolde, zoekactie tevergeefs

Op het randmeer Wolderwijd, tussen Harderwijk en Zeewolde, wordt een kanoër vermist. De man zou vannacht zijn gaan varen, maar is sindsdien niet meer gezien.

Hulpdiensten waren de hele dag bezig met een zoektocht naar de man, maar hij is niet gevonden. De zoekactie is daarom gestaakt.

Een woordvoerder van de Kustwacht zegt dat er zowel vanuit de lucht als vanaf het water is gezocht naar de man. "We hebben het hele gebied afgezocht, maar niets gevonden", zegt hij.

De zoektocht begon nadat vanochtend een lege kano werd gevonden. Die bleek later van de vermiste watersporter te zijn. Over de identiteit van de man is verder niets bekend.