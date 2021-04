Uitvaart prins Philip op 17 april, prins Harry aanwezig bij ceremonie

De uitvaart van de Britse prins Philip vindt plaats op 17 april en zal vanwege de Britse coronaregels een kleinschalige familieceremonie worden. Dat meldt Buckingham Palace.

De man van koningin Elizabeth overleed gisteren op 99-jarige leeftijd. In aanloop naar het afscheid van Philip zijn er acht dagen van nationale rouw in het Verenigd Koninkrijk.

Woordvoerders van het paleis melden verder dat prins Harry aanwezig zal zijn bij de uitvaart van zijn grootvader. Zijn vrouw Meghan blijft achter in de VS op advies van haar arts, omdat ze zwanger is.

De verhoudingen tussen Harry en Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie zijn verstoord, onder meer door een recent, geruchtmakend interview van het paar bij Oprah.

Geen staatsbegrafenis

Gisteren werd al bekend dat Philip vanwege de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk geen staatsbegrafenis zal krijgen en dat het publiek geen afscheid van hem kan nemen. De ceremonie zal wel via de televisie volgen zijn.

Buckingham Palace laat weten dat Philip zelf heeft meegeholpen bij het plannen van de dienst, die om 16.00 uur (Nederlandse tijd) start met een minuut stilte. De plechtigheid vindt plaats op Windsor Castle, in de kapel die tot het complex behoort. Daar wordt Philip bijgezet in de grafkelder van de koninklijke familie.

Klachtenregen bij BBC

Na het overlijden van Philip, die de afgelopen maanden kwakkelde met zijn gezondheid, regende het condoleances van wereldleiders, beroemdheden en andere vorstenhuizen. De Britse premier Johnson roemde Philip als "een geliefd en gerespecteerd publiek figuur".

Toch ontving de BBC veel klachten over hoe de dood van de prins werd gebracht. Kijkers en luisteraars vonden dat er te veel aandacht voor was.

Na het overlijden van Philip gooide de BBC de programmering rigoureus om, wat leidde tot het schrappen van tal van radio- en tv-programma's. Veel kijkers zapten weg. Zowel BBC1 als BBC2 noteerde lagere kijkcijfers dan een week eerder.

Op een gegeven moment besloot de Britse omroep een speciaal klachtenformulier op de website te plaatsen, omdat er zoveel klachten binnenkwamen. De BBC wil niet zeggen hoeveel mensen er precies een klacht hebben achtergelaten.