Voor het eerst wint vrouwelijke jockey paardenrace The Grand National

Voor het eerst heeft een paard met een vrouwelijke jockey The Grand National gewonnen. Rachael Blackmore kwam met haar paard Minella Times als eerste over de finish op Aintree, de paardenracebaan in Liverpool.

Lang leek het erop dat paard Jett als eerste over de streep zou komen, maar zijn ruime voorsprong werd met nog drie hindernissen te gaan snel tenietgedaan. In de eindsprint bleek Minella Times net wat sneller dan Balko Des Flos met jockey Aidan Coleman en Any Second Now met Mark Walsh op zijn rug.