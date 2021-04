Liverpool doorbreekt Anfield-vloek met zege op Aston Villa

Liverpool heeft oor het eerst sinds 16 december weer eens op het eigen Anfield gewonnen. Dankzij een goal van rechtsback Trent Alexander-Arnold in blessuretijd versloegen de Reds Aston Villa met 2-1.

De eerste zeven thuisduels van het seizoen wist regerend kampioen Liverpool nog te winnen, maar daarna ging de ploeg van coach Jürgen Klopp, na twee remises, zes keer op rij onderuit op Anfield. Een enorm contrast met de onneembare vesting die Anfield was. Tot januari van dit jaar was Liverpool bijna vier jaar ongeslagen in eigen huis.

Even op vierde plaats

Villa kwam op 0-1 door Ollie Watkins, die in oktober in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (7-2) al drie keer scoorde. Pas na rust kopte Mohamed Salah de 1-1 binnen, nadat doelman Emiliano Martínez een schot van Andrew Robertson nog had gekeerd.