Snelle voorsprong Heracles tegen Willem II • Basisplaats Clasie bij AZ • Ook El Clasico vanavond

Na zijn eerste speelminuten in het bekertoernooi maakt de Nederlandse middenvelder Xavi Simons nu ook zijn eerste opwachting in de Ligue 1 voor Paris Saint-Germain. Hij viel vlak voor tijd in tegen Strasbourg, voor Ander Herrera.

PSG won het uitduel met Strasbourg met 4-1 door goals van Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Moise Kean en Leandro Daniel Paredes.