AZ neemt afstand via De Wit • Benzema zorgt voor Koninklijke 1-0 • Emmen op 0-1 in Sittard

We gaan aan de thee in Alkmaar. Dat doen we met een 1-0 voorsprong voor AZ, maar dat had eigenlijk 2-0 moeten zijn.

Calvin Stengs mist vlak voor rust namelijk nog een enorme kans als hij, na een knappe voorbereidende actie van Jesper Karlsson, met de hak wil scoren in het lege doel. De aanvaller schiet de bal echter wat onbeholpen tegen zijn standbeen.

Weg kans.

AZ-Sparta 1-0