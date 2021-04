De Vries crasht met teamgenoot en verliest leiding in Formule E-klassement

Nyck de Vries heeft een teleurstellende E-prix in Rome beleefd. De Nederlandse coureur van Mercedes, tot de race van zaterdag klassementsleider in de Formule E, botste op teamgenoot Stoffel Vandoorne. Daardoor moesten beide auto's de strijd staken. Jean-Eric Vergne won, Nederlander Robin Frijns (Envision Virgin) werd vierde.

De race eindigde achter de safety-car met de Fransman Vergne als nummer één voor de Jaguars van Sam Bird en Mitch Evans.

Bird nam de leiding in het klassement na drie races over van De Vries, die naar de derde plaats zakte. Frijns staat nu tweede. Zondag is in Rome de vierde raceronde van het seizoen.