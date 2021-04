Jumbo-Visma kraakt ploeg Pogacar: eindzege voor Roglic in Baskenland

Primoz Roglic heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma reed klassementsleider Brandon McNulty in de laatste etappe uit de leiderstrui na een knap staaltje ploegenspel. De Fransman David Gaudu (FDJ) won de korte, maar boeiende rit naar Arrate.

In de zesde en laatste etappe van de Baskische rittenkoers kon het nog alle kanten op. Tussen klassementsleider McNulty (UAE) en de nummer vijf, diens ploeggenoot Tadej Pogacar, zat slechts 43 seconden.

Roglic begon met een achterstand van 23 seconden op McNulty aan de rit van 112 kilometer, waarin de renners maar liefst zeven Baskische beklimmingen voor de kiezen kregen.

Tactiek Jumbo-Visma

Roglic, die donderdag de leiderstrui kwijt was geraakt aan de Amerikaan McNulty, zei voor de start dat het hem niet zo veel uitmaakte of hij zou winnen of niet. "Ik ga gewoon mijn best doen", zei de Sloveen.

Al snel bleek dat Jumbo-Visma wel degelijk voor de winst reed én een plan had. De Nederlandse ploeg, die met een jonge selectie aan de start stond in het Baskenland, stuurde Antwan Tolhoek en Sam Oomen mee in de kopgroep.

Met nog zo'n zestig kilometer te gaan zette Roglic de geletruidrager onder druk door in de afdaling van de vierde klim mee te sluipen met een ontsnapping. Oomen en Tolhoek wachtten hem op, waarna Roglic de oversteek kon maken naar de kopgroep.