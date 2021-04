Honderden betogen tegen anti-Aziatisch racisme: 'we zijn geen virussen'

Op het Museumplein in Amsterdam is gedemonstreerd tegen anti-Aziatisch racisme en discriminatie. Een paar honderd mensen betoogden daar onder de noemer 'Stop Asian Hate'. Het protest verliep gemoedelijk: op afstand van elkaar hielden mensen protestborden omhoog met teksten als "we zijn geen virussen, zeg nee tegen racisme" en "I'don't eat dogs but hotdogs". Ook kwamen meerdere sprekers aan het woord.

Volgens de organisatie blijft racisme tegen Aziatische Nederlanders vaak onderbelicht. Twee weken gelden werd ook al gedemonstreerd. Toen was de directe aanleiding de aanslag in Atlanta (VS) waarbij acht mensen, onder wie zes Aziatische vrouwen, werden vermoord. Volgens discriminatiebureaus en -meldpunten is het aantal meldingen van racisme tegen Aziatische Nederlanders vorig jaar gestegen.

"De boodschap van dit protest is: wij zijn hier als Nederlander, we voelen ons Nederlander en we willen ook zo behandeld worden", zegt René Broekroelofs van het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Dat platform deed een verkennend onderzoek naar ervaringen met racisme onder Oost-Aziatische Nederlanders.

"Eerdere oudere generaties dachten nog: we willen model-inburgeraar zijn, we houden onze mond, dan hebben ze geen last van ons. Maar deze generatie wil geaccepteerd worden in de samenleving, en mee kunnen doen."

Meer aandacht

Vooral sinds de coronacrisis is de aandacht voor racisme tegen Aziatische mensen opgelaaid, zegt Broekroelofs. "In de Verenigde Staten werd het coronavirus gekoppeld aan Aziatische mensen, en daar kregen mensen hier in Nederland ook veel last van. Op het werk gingen mensen opeens met een boogje om ze heen, in de apotheek werd nog meer afstand gehouden."

Maar ook met woorden uit racisme zich. "Mensen kregen allerlei Chinese gerechten naar hun hoofd gesmeten", weet Broekroelofs. "Een van de respondenten uit ons onderzoek is hulpverlener en tegen diegene werd gezegd: kunt u dat allemaal wel zien met die spleetogen van u?"

Ook opmerkingen die misschien onschuldig klinken, zoals 'ni hao', klinken misschien onschuldig, zegt Broekrolofs. "Maar het is een opeenstapeling van verschillende opmerkingen, en dat doet wel iets met de psychische gezondheid. En het benadrukt dat je anders bent dan de mainstream Nederlander."

Scheldpartijen

Ook Broekroelofs krijgt zelf nog wel eens vervelende opmerkingen te horen. "Ik word nog wel regelmatig uitgescholden op straat", zegt hij. "Net als de respondenten uit ons onderzoek, heb ik een strategie ontwikkeld dat ik het niet zo vaak meer hoor: ik negeer het. En die strategie hanteren mensen veel meer, waardoor ze het ook niet meer registreren."

Broekroelofs zegt dat mensen "er echt klaar mee zijn", en zich daarom nu laten horen. "Het is niet leuk als je dagelijks, wekelijks of maandelijks met scheldpartijen te maken krijgt, of dat je anders wordt behandeld op je werk vanwege je uiterlijk. Een opmerking kan als grapje worden gezien, maar als het er tien op een dag of honderd in een maand zijn, dan ben je er wel klaar mee."