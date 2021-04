Europa wil machtiger worden in de chipindustrie, is dat haalbaar?

De wereldwijde tekorten in de computerchipindustrie houden aan. Een groot deel van de chips komt uit Azië en de VS en dat maakt Europa deels afhankelijk van producenten daar. Reden voor Brussel om daar verandering in te brengen. De vraag is of de juiste strategie wordt gekozen.

De Europese Commissie zei vorige maand dat de productiecapaciteit in 2030 moet zijn verdubbeld naar 20 procent; een eerdere poging hiertoe in 2013 mislukte. Ook moeten er hier chips met meer rekenkracht worden gemaakt, dat kunnen nu alleen partijen in Azië en in de VS. Daarnaast zijn de VS en China verwikkeld in een strijd om het ontwikkelen van de nieuwste chiptechnologie, wat zal bijdragen aan motivatie om hier zelf ook meer mee te doen.

Markt van 439 miljard dollar

De belangen zijn groot, de wereldwijde chipindustrie is goed voor 439 miljard dollar (omgerekend 369 miljard euro). De vraag is echter wel of dit de juiste strategie is. Ingewijden in de chipindustrie, die vanwege hun positie en de gevoeligheid van dit onderwerp hier alleen anoniem over willen praten met de NOS, hebben hun twijfels. Nederlandse Europarlementariërs verwelkomen de ambities, maar zijn ook kritisch.

Bekijk hier hoe groot de chipomzet van Europa is ten opzichte van andere regio's in de wereld: