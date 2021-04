Gedupeerden kinderopvangtoeslag in buitenland moeilijk te bereiken

Tanja de Witte met haar kinderen - NOS/ Bart Kamphuis

Advocaten en belangenorganisaties vrezen dat niet alle gedupeerden van de toeslagenaffaire zich ook daadwerkelijk gaan melden voor compensatie. Vooral mensen die naar het buitenland zijn vertrokken, zijn moeilijk te bereiken. Een deel van die mensen is weggegaan, omdat ze werden opgejaagd door de Belastingdienst, zeggen de organisaties. Tot nu toe hebben 968 mensen met een adres buiten Nederland zich gemeld. Hoeveel mensen niet in beeld zijn, is niet te zeggen. Waait een andere wind "We weten, onder meer door de gesprekken met gedupeerde ouders, dat er mensen naar het buitenland zijn vertrokken omdat ze hun schulden niet meer kunnen betalen", zegt het ministerie van Financiën. Volgens het ministerie wordt geprobeerd gedupeerde ouders te bereiken, in binnen- en buitenland, via brieven, de website met Engelstalige informatie, Facebook en Twitter. "We willen het geschonden vertrouwen herstellen." Er staat sinds afgelopen week ook een webpagina online met informatie voor ouders die in het buitenland wonen. Volgens Gjalt Jellesma van Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, is staatssecretaris Van Huffelen erop gebrand om iedere ouder in beeld te krijgen, maar moet er meer gebeuren om deze groepen te bereiken. "Die mensen zijn weggegaan met het idee van een zeer vijandige overheid. We moeten duidelijk maken dat er wat dat betreft echt een andere wind waait. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat je een spotje uitzendt op kanalen die ook in Marokko en Turkije bekeken en beluisterd worden." Bus of metro voor school Lucia Martis van hulporganisatie Profor zag afgelopen jaren mensen naar het buitenland uitwijken. "Ik heb er zeker tien, twintig zien vertrekken in de periode dat de Belastingdienst achter hen aan zat. Zij hadden hier geen leven meer, veel raakten depressief en waren het zat." Het ging om mensen met tienduizenden euro's schuld. "Omdat vaak alle toeslagen werden gekort, hadden sommige ouders niet eens meer geld voor de bus of de metro om de kinderen naar school te laten gaan." Martis weet niet waar deze mensen nu zijn. "Ze willen waarschijnlijk ook zo min mogelijk contact met Nederland."

'Nederland maakt je kapot' Een van de mensen die vertrokken is Requella*. Ze had problemen met de kinderopvangtoeslag, het dieptepunt was toen ze in haar auto werd aangehouden. "Ik moest ter plekke 10.000 euro betalen, of mijn auto inleveren", zegt ze. Ze verhuisde met haar zoon naar België, waar ze verder niemand kende. Daar kreeg ze geen berichten meer van Belastingdienst en schuldeisers. Ze heeft zich inmiddels aangemeld als gedupeerde en moet nog horen of ze compensatie krijg. Wat de uitkomst ook is, ze wil nooit meer in Nederland wonen. "Mijn zoontje zegt soms dat hij terug wil. Maar ik zeg tegen hem: hier in België zorgen ze voor mensen die werken voor hun geld, maar Nederland gaat jou kapot maken. Als jij een normaal leven wil leiden, moet je Nederland uit je hoofd zetten en in België blijven." Tanja de Witte, een alleenstaande met zes kinderen, vertrok naar Curaçao. Daar was ze zo goed als onbereikbaar voor schuldeisers. Toen ze hoorde dat ze compensatie kreeg, zette ze haar verhuizing terug naar Nederland in gang. Sinds een paar weken woont ze weer in Nederland, in Delfzijl:

Tanja de Witte vertrok naar Curaçao, weg van de schulden - NOS

Ook Delila* gebruikte de buitenlandroute, nadat ze tienduizenden euro's kinderopvangtoeslag moest terugbetalen "Ik dacht: ik probeer het gewoon", vertelt ze. "Ik hoorde van anderen, die ook naar België verhuisden, dat ze nog wel blauwe enveloppen ontvingen. Maar tot mijn verbazing zijn ze nooit achter mij aangekomen." Delila heeft er geen vertrouwen in dat ze compensatie krijgt en is daarom niet van plan om zich als gedupeerde te melden. "Ik heb de gegevens van de kinderopvang niet meer, dus ik kan niks bewijzen. Daarnaast ben ik bang dat de schuldeisers weer achter mij aan komen. Ik wil geen slapende honden wakker maken."

Bijzondere aandacht nodig Don Ceder, die als advocaat gedupeerde ouders heeft bijgestaan en nu namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer zit, vindt dat er te weinig wordt gedaan om alle gedupeerden in het buitenland te bereiken en te vertellen dat ze aanspraak kunnen maken op de 30.000 euro. "Wij gaan daar opheldering over vragen. Ik ken mensen die naar het buitenland zijn gevlucht om van de stress en de invorderingen van de belastingdienst af te komen. En ik krijg nu niet de indruk dat de belastingdienst een proactieve houding aanneemt als het om deze groep gaat. Het is belangrijk om de mensen die het land zijn ontvlucht actief op te sporen." "Wij realiseren ons dat sommige ouders zich niet durven te melden of weinig vertrouwen hebben dat zij goed worden geholpen", zegt het ministerie. "Wij roepen deze ouders op zich toch te melden. Zodat we ook voor hen kunnen rechtzetten wat er fout is gegaan en op maat toegesneden hulp kunnen bieden." De 30.000 euro draagt er volgens Jellesma van Boink wel aan bij dat mensen zich sneller melden. "We hebben gelukkig nog twee jaar waarin ouders zich kunnen aanmelden, dus er is niet een hele snelle deadline."