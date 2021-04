Franse wijnboeren maken balans op na vorst: 'duizenden hectares verloren'

Boeren in verschillende Franse wijnstreken, van Bordeaux tot aan Champagne, maken zich zorgen over hun druivenoogst na meerdere nachten van strenge vorst. De Franse overheid heeft de vorstperiode bestempeld als een landbouwramp en bereidt een noodhulppakket voor.

In sommige wijngebieden zakte de temperatuur in de nachten van 6, 7 en 8 april tot een recordlaagte. Zo daalde het kwik in het Zuid-Franse Languedoc tot -8 graden Celsius. Op andere plekken, bijvoorbeeld in Bourgondië, werd het tussen de -4 en -5.

De late vorst heeft "dramatische gevolgen", zegt wijnboer Jérôme Despey in het Zuid-Franse departement Hérault. De temperatuur is volgens hem verwoestend geweest voor zijn oogst.

Despey, ook secretaris-generaal van de grootste boerenvakbond van Frankrijk, heeft de regering opgeroepen om voor alle getroffen sectoren maatregelen te nemen. Ook onder meer perzik-, nectarine en abrikozenbomen zijn getroffen door de kou.

Verloren oogst

Experts schatten dat de schade voor boeren de grootste is in decennia. En regionale landbouwautoriteiten vrezen een verlies van 50 tot 90 procent van de druivenoogst.

Een wijnmaker in Bourgondië, de streek die onder meer bekend staat om witte wijn, schat dat ten minste 50 procent van de oogst verloren is gegaan, schrijft The Guardian. Wijnmaker Philippe Pellaton in de Rhônevallei spreekt van de kleinste oogst in veertig jaar; hij vreest verliezen van 80 tot 90 procent.

Tien Franse regio's zijn getroffen door de vorst, zei de Franse premier Castex vanochtend bij een bezoek aan een wijnboer in de Ardèche. Hij beloofde dat er "uitzonderlijke bedragen" worden gereserveerd voor getroffen boeren.