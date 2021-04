Koploper Manchester City verliest in titelstrijd drie punten aan tiental Leeds

Koploper Machester City heeft in Engelse titelstrijd tegen Leeds United drie punten verspeeld. In eigen stadion verloor de ploeg met 2-1. Stuart Dallas was de grote man bij Leeds; hij maakte beide treffers.

Trainer Pep Guardiola voerde met het oog op het Champions League-duel met Borussia Dortmund van komende woensdag zeven wijzigingen door. Zo kreeg de Belgische middenvelder Kevin De Bruyne rust. Nathan Aké keerde juist na wekenlang blessureleed terug in de basis.

City had het in de eerste helft al knap lastig met de nummer elf van de ranglijst. Hoewel de thuisploeg de overhand had, was het Leeds dat na veertig minuten op voorsprong kwam door een doelpunt van Dallas.

Leeds-aanvoerder Liam Cooper ging niet lang daarna de fout in door veel te hard in te komen op Gabriel Jesus. Na ingrijpen van de VAR kreeg hij alsnog een rode kaart en kon hij vlak voor rust alvast naar de kleedkamer.