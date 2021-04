Er komt steeds minder riet van het land in de Kop van Overijssel, maar waarom?

De kwaliteit is prima, maar de hoeveelheid riet die van het land komt is dit jaar opnieuw gedaald in de Kop van Overijssel. Riettelers zeggen dat op sommige plekken de rietopbrengst in tien jaar tijd is gehalveerd. Als het zo doorgaat, is er straks geen riet meer beschikbaar voor het bedekken van daken.

"Kijk, hier is het riet veel ijler. Je kijkt er zo doorheen", zegt rietteler Wout van de Belt bij RTV Oost, terwijl hij door het plassengebied loopt bij Belt-Schutsloot. "Daar verderop is het wel hoger en dichter, daar is het ook nog wat natter. Misschien dat dat scheelt. We weten het nu gewoon niet. Misschien is er niks aan te doen en moeten we ons daarbij neerleggen. Maar dan moeten we dat wel goed onderzocht hebben."

Het zijn de drukste weken van het jaar voor riettelers. Tot 15 april mogen ze maaien. Daarna begint het broedseizoen en moeten ze het riet met rust laten.

Traditiegetrouw wordt het riet gebruikt om de daken van boerderijen, molens en villa's te bedekken. Ook natuurbeheer speelt een rol. Door te maaien blijven moeras- en plasachtige gebieden zoals de Weerribben-Wieden open en nat en is daar langzamerhand een specifieke flora en fauna ontstaan, reden voor de rijksoverheid om deze vorm van maaien te subsidiëren.

De brand erin

Maar nu loopt de hoeveelheid riet terug, zegt Van de Belt. "Ook in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop hebben ze dit probleem. Er zijn al riettelers die alles platmaaien, op een hoop schuiven en de brand erin steken."

Van de Belt probeert nu collega's, natuurbeheerders en betrokken organisaties mee te krijgen om onderzoek naar de lage rietopbrengst te doen. Het waterschap en LTO hebben volgens hem genoeg feiten en cijfers over de waterkwaliteit en de opbrengst per locatie. Maar de kennis om die gegevens te combineren en een oorzaak te achterhalen ontbreekt.

Het water is te schoon

De rietteler neemt zelf een voorschot op het onderzoek. Hij gaat op kleine schaal experimenteren met bemesting van riet. Zijn vermoeden is dat het water in de Wieden zó schoon is geworden, dat het riet mogelijk bepaalde voedingsstoffen mist. Ook het veranderende klimaat kan een rol spelen. "Ik zou het heel graag willen weten."

Het eerste dat nu in gevaar komt, is de dakbedekking met riet, vreest Van de Belt. Maar veel van zijn collega's reageren gelaten. "Zo van: "het is niet aans, 't zal onze tied wel uutduurn" (het is niet anders, het zal onze tijd wel duren)", zegt hij. "Maar ik kan zo niet denken. Als we er wat tegen kunnen doen, moeten we dat doen."