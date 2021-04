De uitzending van 10 april

Huisartsen zijn de wanhoop nabij. Uit angst voor bijwerkingen van het vaccin van AstraZeneca, zeggen steeds meer 60-plussers hun prikafspraak af. Ze vinden ook dat ze een grotere stem moeten krijgen om te bepalen welke patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een vaccin. We spreken huisartsen en Marcel Verweij , hoogleraar Filosofie en expert op het gebied van ethische aspecten van vaccinatie.

Wat doet Italië met de coronamiljarden?

Eén van de belangrijkste pijlers van het economische herstel ná corona is het Europese Herstelfonds, met een omvang van 750 miljard euro. Lidstaten kunnen hun plannen hiervoor indienen, die aan strenge eisen moeten voldoen. Ze worden goedgekeurd na een controle van de Europese Commissie en toestemming van een meerderheid van de lidstaten. Eén van de landen die het meeste geld kan krijgen is Italië. En daar zijn ze, met de pot van 200 miljard euro in zicht, al voortvarend begonnen met hun plannen. Econoom Mathijs Bouman is te gast.