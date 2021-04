Havik en Van Schip willen goud, maar wachten al een dik jaar op een baanwedstrijd

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip azen op goud. Op olympisch goud op de wielerbaan van Tokio komende zomer. Maar door de coronacrisis zijn ze wel tegen een flinke hindernis opgelopen: het is inmiddels al een dik jaar geleden dat ze op een ovaal hebben kunnen racen.

Het duo, dat destijds bij de wereldkampioenschappen in Berlijn net tekortkwam voor een medaille, heeft daardoor geen idee hoe ze er nu voorstaan. "Zonder wedstrijden komt je er minder goed achter wat we moeten doen om beter te worden", legt de 26-jarige Van Schip uit. "Bij een training kun je soms denken: het gaat vet goed. Maar of dat echt zo is, is de vraag."

Scheldeprijs

Ze zoeken nu hun heil buiten, in weer en wind. Zoals afgelopen week bij de Scheldeprijs, de wegwedstrijd van Terneuzen naar Schoten. Ook niet verkeerd, want daarmee bouwen ze een enorme dosis conditie op die straks in Japan goed van pas gaat komen.