Vijftien Nederlandse boten naar finales op EK roeien in Varese

Van de acht Nederlandse mannenboten haalden alleen skiffeur Finn Florijn en de lichte dubbeltwee de finale niet. Florijn strandde zaterdag in de halve finales (zesde) en de lichte dubbeltwee vrijdag al in de herkansingen (vierde).

De 'acht' en de lichte dubbel-vier waren vooraf al zeker van de finale en daar kwamen zaterdag nog vier mannenboten bij. De dubbelvier, het vlaggenschip van de Nederlandse équipe, de vier zonder en de dubbeltwee wonnen hun race in de halve finales. De twee-zonder had genoeg aan een derde plaats.

Bij de EK roeien in het Italiaanse Varese komen zondag maar liefst vijftien Nederlandse boten in actie in de finales; zes mannen-, zeven vrouwenboten en twee paralympische boten kwalificeerden zich voor de finales van zondag. Dat is de beste Nederlandse prestatie ooit.

De finales van de EK roeien zijn zondag live te zien bij de NOS: vanaf 12.20 uur via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en vanaf 13.10 uur op NPO 1.

Bij de vrouwen voegden vandaag nog vier boten bij de finales. Het totaal aantal Nederlandse vrouwenboten in een finale komt daarmee op zeven. Ilse Paulis en Marieke Keijser hadden in de lichte dubbeltwee in de halve finales genoeg aan de tweede plaats en skiffeuse Sophie Souwer werd in haar halve finale derde.

De dubbelvier en de lichte skiff (Martine Veldhuis) wonnen hun race in de herkansingen. De twee-zonder strandde in de herkansingen. De 'acht' was vooraf al zeker van een plaats in de finale. De dubbeltwee en de vier-zonder haalden vrijdag de finale.

Bij de paralympische boten haalden de PR2 Mix2x en de PR3 Mix4+ de eindstrijd.

In de reportage hieronder kijken Paulis en Keijser vooruit naar hun eerste wedstrijd van het seizoen.